"محاولة لشفاء رئة الكوكب".. مبادرة لزراعة مليار شجرة باستخدام الطائرات المسيرة

وأطلق الفريق العلمي الكندي على مبادرته اسم "فلاش فورست" والتي ستتولى مهمتها الرئيسية شبكة من الطائرات المسيرة، والتي ستعمل على حمل البذور أو "جراب" بذري.

وستقوم هذه الطائرات بإطلاق جراب في الثانية على الأرض، وسيتيح نظام تشغيل الطائرات إمكانية تشغيلها من قبل شخص واحد فقط لكل 10 طائرات.

و"الجراب" الذي ستحمله هذه الطائرات ليس مجرد بذور، هي عبارة عن بذرة مدعمة بجراب غني بالمواد الداعمة لنمو النبتة، وقادر على إبقائها لفترة جيدة على قيد الحياة، لمدة قد تصل إلى 9 أشهر، مما يساهم في تعزيز نمو النبات في الأرض وترسيخ جذورها في الأرض، وإنقاص فرص وفاة البذرة.

ويحتوي كل "جراب" على ثلاث بذور تم استنباتها مسبقا ولها جذور، مدعم بالأسمدة وخلطة خاصة وصفها الفريق "بالسرية" بحسب "نيو أطلس".

وتم إطلاق المبادرة بشكل تجريبي في أغسطس/آب من العام الماضي، حيث زرع أكثر من 3100 شجرة مختلفة بواسطة الطائرات المسيرة.

وبحسب الرئيس التنفيذي والمؤسس للمبادرة، برايس جونز، فإن مبادرة "فلاش فورست" تهدف إلى "شفاء رئة الكوكب ونأخذ هذا العمل على محمل الجد، وإلى أن يتم إنجاز هذه المهمة بشكل جيد، لا يوجد وظيفة أخرى مهمة".