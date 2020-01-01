العلماء يستعدون لبدء تجارب لقاح الخرف على البشر

يستعد علماء أمريكيون لبدء اختبار اللقاح ضد الخرف على البشر بعد إجراء دراسات ناجحة على الحيوانات مؤخرًا.

ونشرت نتائج الدراسة عبر صفحات المجلة العلمية المختصة بدراسة مرض الزهايمر وعلاجه " Alzheimer's Research & Therapy"، حيث يخطط فريق مشترك من العلماء من معهد الطب الجزيئي وجامعة كاليفورنيا في إيرفين لتطوير برنامج علاج مناعي فعال لمرض الخرف.

وستسمح الطريقة الجديدة للمريض بإزالة لويحات بيتا اميلويد والتشابك الليفي العصبي المتراكم على مدار سنوات حياته والتي تسبب عمليات التآكل العصبي (فقدان تدريجي متفاقم لبنية أو وظيفة الخلايا العصبية)، وفقا لموقع "وان".

تتضمن استراتيجية التطعيم المزدوج، المبنية على تقنية " MultiTEP " المبتكرة ، مواصلة تطوير تدابير لإبطاء معدل تراكم الجزيئات المدمرة وخلق عقبات أمام التطور السريع للمرضى المصابين بالزهايمر.