العلماء يكشفون فوائد الأرز الأحمر

وجد الأطباء، بعد دراسة، أن الأرز الأحمر يمكن أن يساعد الشخص على خفض مستوى الكوليسترول في الدم. كما كشفوا عن فوائد أخرى لهذا المنتج.

ويحتوي الأرز الأحمر على "لوفاستاتين" وهي مادة تثبط إنزيم "HMG-CoA" كما تخفض مستوى الكوليسترول في الدم، بالإضافة على احتوائه على الايسوفلافون وفايتوستيرول، وهي مضادات طبيعية للكوليسترول، وفق موقع "وان".

وأضاف العلماء أن الأرز الأحمر مفيد جدا لصحة القلب، بالإضافة إلى أنه يحارب المتلازمة الأيضية (مزيج من الاضطرابات الصحية تنتج بصفة رئيسية عن زيادة الوزن والسمنة)، ويخفض من الاتهابات في الجسم ويبطئ أيضًا نمو الخلايا السرطانية.

ويشار إلى أن الكولسترول هو مادة دهنية شمعية أساسية في تكوين أغشية الخلايا في جميع أنسجة الكائنات الحية. بالإضافة إلى ذلك يلعب الكولسترول دورا أساسياً في الاستقلاب الحيوي (التمثيل الغذائي).