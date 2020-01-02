العلماء يلتقطون صورة للمجال المغناطيسي حول المجرة لأول مرة

ويقول الباحثون إن هذا سوف يساعد على فهم كيفية ظهور النجوم الشبيهة بالشمس، وكذلك الكواكب مثل الأرض.
وتقع المجرة على بعد 25 مليون سنة ضوئية من الأرض في كوكبة كلاب الصيد. وحجمها 80 ألف سنة ضوئية. "إنها ليست أصغر بكثير من درب التبانة".
Giant magnetic ropes seen in Whale Galaxy's halo @AandA_journal https://t.co/VBGqcWgx7s— Phys.org (@physorg_com) December 31, 2019
تمكن علماء الفيزياء الفلكية من ملاحظة المجال المغناطيسي من خلال استخدام 27 من تليسكوبات VLA الجديدة. وتقع جميعها في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية.
العلماء على يقين من أن دراسة الحقول المغناطيسية في المستقبل ستساعد على فهم كيفية تكوين المجرات وتطورها. وكذلك لمعرفة كيف ظهرت النجوم مثل الشمس والكواكب مثل الأرض. تم نشر أول نتائج بحث لمجموعة دولية من علماء الفلك في مجلة Astronomy & Astrophysics.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون من الممكن فهم كيف تؤثر المجالات المغناطيسية للمجرات على العمليات التطورية في الفضاء.
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