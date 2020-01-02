الفيتامينات اللازمة في فصل الشتاء

تحدث خبير بالمركز العلمي الاتحادي للأنظمة الغذائية "غورباتوف"، فاليري سيرغييف عن كيفية تناول الفيتامينات، مؤكدا أن تناول جميع الفيتامينات والمعادن له تأثير فعال على جسم الإنسان.

وفقا له، الفيتامينات مجموعةB ، الموجودة في اللحوم، ضرورية لتنظيم تبادل البروتين والطاقة.

وقال سيرغييف: "يؤدي دماغنا وظائفه على نحو أفضل بوجود المغنيسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم... و فيتامين A ، والفيتامينات C و E ، وكذلك الزنك"، وفقا ل "آر تي".

يجب أن تؤخذ الفيتامينات في غضون شهر واحد، وخاصة بعد نزلات البرد.

ونصح الطبيب أنه للحفاظ على الفيتامينات والمعادن في فصل الشتاء، فمن الضروري تمليح اللحم وصنع مخلالات الخضروات والفواكه والتوت، كما أشار إلى أن التركيز على الخضروات والفواكه الطازجة المستوردة ليس له أثر إيجابي دائما، لأن المنتجين لا يلتزمون دائمًا بتوقيت نضج الفاكهة وتكون الفيتامينات فيها أقل.

وفقا للخبير، إن جسم الإنسان قد نسي كيفية إنتاج الكمية الضرورية من الفيتامينات، وبالتالي فإن تناول هذه المواد ضروري.

وقال الطبيب "للحصول على الكمية الضرورية من الفيتامينات والمعادن، يجب علينا أن نتناول الوجبات الغذائية التي تزيد قدراتنا الفسيولوجية مرتين".