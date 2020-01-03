شركة"ديل" تطلق خدمة التحكم في هاتف"آيفون" عبر الحاسوب... فيديو

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشركة طورت ميزة جديدة تتيح لمستخدمي "آيفون" بث ما تعرضه شاشات هواتفهم الذكية على حواسيبها المحمولة، ومزامنة بيانات هواتف "آبل" مع الحاسوب المحمول.

ويمكن للمستخدمين تلقي الإشعارات والإجابة على الرسائل القصيرة وتخزين الصور من خلال نظام ”ويندوز“ باستخدام ميزة "موبيل كونيكت".

وقالت شركة "ديل" في بيانها ”"موبيل كونيكت" هو الغراء الذي يجمع أجهزتك معا، إذ يوفر تكاملا لاسلكيا سلسا بين الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، ما يتيح للمستخدمين إجراء المكالمات وإرسال النصوص وتلقي الإشعارات على جهاز اللاب توب الخاص بهم في ربيع 2020“.

وتتمثل الفكرة في السماح للمستخدمين بالتركيز على شاشة واحدة، حيث يمكنهم دمج شاشة هاتفهم الذكي مع شاشة اللاب توب، وتلقي الإشعارات ونقل البيانات لاسلكيا واستخدام الهاتف واللاب توب دون الحاجة للتنقل بين الأجهزة، هذا فيما لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الميزة قد تم تطويرها بالشراكة مع "آبل" أو ما إذا كانت الشركة قد طورتها باستخدام طرق بديلة مثل "آير سيرفر"، الذي يحول الأجهزة إلى مستقبلات "آير بلاي".

ومن المقرر إطلاق الميزة خلال أشهر، وستكون لها وظائف مماثلة لما حصل عليه مستخدمو أندرويد في عام 2018.