استخدام الذكاء الاصطناعي لفك شفرة لغة الحيوانات

يعتزم العلماء استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لفك شفرة لغة الحيوانات، حيث بدأ العمل على هذه المهمة علماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وشركة "غوغل".

وتمكن العلماء من استخلاص المعادلة التي تكمن وراء أي لغة، في إطار مشروع "أشكال الأرض"، بما في ذلك لغة الحيوانات.

عندما قام العلماء بالمقارنة، اكتشفوا حلقات وصل معينة بين الأصوات التي يتم إصدارها، وتم اقتراح استخدام هذه الطريقة لفك تشفير لغة الحيوانات التي تستخدم الأصوات للتواصل.

وأول الحيوانات التي ستشارك في البحوث والتجارب ستكون الأفيال والحيتان، وذلك بسبب قدرتهم العالية على التواصل مع بعضهم البعض، والحجم الكبير لأدمغتهم، وفق موقع "وان".

ويعتزم العلماء الحصول على النتائج التي سيتم الحصول عليها باستخدام الذكاء الاصطناعي، قبل نهاية العام الجاري.