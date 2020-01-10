تصميم جديد كليا من "فيسبوك"... تعرف على كافة تفاصيله وأسراره

أشار تقرير نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن التصميم الجديدة من "فيسبوك"، بات متاحا لعدد محدود من المستخدمين لتجربته، قبل طرحه بصورة كاملة لكل مستخدمي موقع التواصل.

وسيظهر التصميم الجديد لعدد محدود من المستخدمين في "نافذة منبثقة" تظهر للمستخدم، تضع أمامه خيار تجربة "الإصدار الجديد" من فيسبوك.

ويظهر في واجهة المستخدم الجديدة لـ"فيسبوك" أنها أقل تشوشا، وبألوان أكثر إشراقا.

وسيظهر "فيسبوك" بخلفية ذات وضع "داكن"، تسهل تصفح المنشورات وكتابة التعليقات.

Facebook’s Redesigned Interface With Dark Mode To Roll Out Before Spring 2020. Facebook's redesigned interface with Dark Mode will be rolling out before Spring 2020 according to a new report. Here are all the details you need on this. [ Continue r... https://t.co/3VoK140usb pic.twitter.com/2egLalu1Z3 — Nica Tecno (@NicaTecno) January 10, 2020

​وستمكن "فيسبوك" المستخدمين من كتابة تعليقاتهم حول التصميم الجديد، حتى تتمكن الإدارة من إصلاح أية عيوب تظهر في التصميم.

ومن المقرر أن يتم طرح التصميم الجديد لكافة مستخدمي "فيسبوك" قبل حلول الربيع المقبل.