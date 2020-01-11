طرق الوقاية من سرطان المعدة

يتم الخلط بسهولة بين أعراض أحد أمراض الأورام الخبيثة الأكثر شيوعًا مع التهاب المعدة.

وتحدث الخبراء عن العلامات التي تشير إلى تطور واحد من أكثر الأمراض السرطانية شيوعا - سرطان المعدة. تخلط أعراضه بسهولة مع التهاب المعدة أو القرحة، لذلك يجب اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب للوقاية من المرض.

من بين العلامات التي تشير إلى تطور سرطان المعدة ظهور الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام، واضطرابات في المعدة، والشعور بالامتلاء حتى بعد تناول كمية صغيرة من الطعام، وحرقة المعدة، والغثيان، وفقدان الوزن المفاجئ، وألم في البطن، والشعور بالتعب. في المراحل المتقدمة، قد يحدث نزيف.

من أجل منع تطور سرطان المعدة، من المهم السيطرة على الوزن، وإدخال الفواكه والخضروات في النظام الغذائي، والتوقف عن التدخين وممارسة النشاط البدني ، بحسب موقع "آيف".

يزيد احتمال الإصابة بسرطان المعدة مع تقدم العمر: يتم تسجيل عدد أكبر من الحالات في الفئة العمرية من 50 إلى 70 عامًا.