"فاير فوكس" يكشف ثغرة أمنية خطيرة

كشفت تقارير صحفية أن متصفح الإنترنت الشهير "فاير فوكس" اكتشف ثغرة أمنية خطيرة يمكن من خلالها اختراق أجهزة المستخدمين والسيطرة على كافة البيانات الشخصية والبنكية.

ونشرت صحيفة "الصن داي إكسبريس" البريطانية تقريرا أوضحت فيه أنه ينبغي على مستخدمي "فايرفوكس" تحميل آخر تحديثات المتصفح، الذي سيعالج تلك الثغرة الخطيرة.

وأوضح التقرير أن خبراء أمن البيانات، اكتشفوا الثغرة الأمنية في ملف التحويل المتزامن في شفرة البرنامج، والذي يسرع أداء ملفات "جافا سكريبت" لتسريع تحميل مواقع الإنترنت عند الدخول إليها.

ICYMI: In rare warning, Homeland Security urges immediate Firefox update https://t.co/zfWNmoUWGk by @edfromfreelance pic.twitter.com/QJCCunRNy9 — Cult of Mac (@cultofmac) January 11, 2020

​واكتشف الخبراء أن الثغرة يمكن أن "تسمح بتشغيل برامج التجسس والقرصنة بشفرة جافا سكريبت خارج برنامج المتصفح على جهاز الكومبيوتر الخاص بالمستخدم".

وأضاف التقرير أن "هذا يعني أن المخترق يمكنه بسرعة التسلل إلى جهاز كومبيوتر الضحية بهدوء، من خلال استدراج الضحية للدخول إلى موقع ويب يعمل بشفرة قرصنة من جافا سكريبت".

ولم تكشف عن كيفية استغلال الثغرة بشكل دقيق، ولا عن هوية القراصنة الذين استغلوها ولا الأجهزة التي تم استهدافها.