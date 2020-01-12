علماء يكتشفون "قدرة سحرية" بعد وضع نظارة ثلاثية الأبعاد على الحبار... فيديو

صدم العلماء من ردة فعل حبار بحري، بعد تركيب عدسات ثلاثية الأبعاد على رأسه، وبث فيديوهات مطابقة لأعماق المحيط، ولحركة الحيونات في الأسفل.

وأشارت ردة فعل الحبار بعد تركيب العدسات إلى إدراكه العميق ومشاهدته لمحيطه، واستجابته الدقيقة لمحتوى المشاهد التي تم بثها عليه.

وبحسب تصريح الأستاذ المساعد في علوم البيئة والتطور والسلوك في جامعة مينيسوتا، تيفور ورديل، فقد قام الفريق بإلصاق العدسات على رأس الحبار، واحدة زرقاء وأخرى حمراء، واستغرق الأمر فترة طويلة من التجارب لجعل الحبار يتقبل وجود النظارات، والاستجابة لها".

وأضاف ورديل "قام الفريق بتشغيل فيديو عن حيوان الروبيان، وهو الوجبة المفضلة لدى الحبار، لكن عند تصرف هذا المخلوق حدث شيء سحري، فقد فتح الحبار مخالبه وهاجم الروبيان بنفس الطريقة التي يهاجمه بها في البرية".

وقام الفريق العلمي بتوثيق الدراسة من خلال تطبيقها على 11 حبارا أوروبيا، والتي تمتلك عيون متطورة مع قرنية وعدسة وقزحية وشبكة العين، ولاحظوا قدرة الحبار الكبيرة على تقدير المسافات من خلال العين، بعد مطابقة الإشعاعات والانعكاسات القادمة بين العينين، بحسب "سي إن إن".

وأثبت العلماء أن الحبار لديه القدرة على "التصور العميق" وتقدير المسافات من خلال النظر أكثر من الإنسان.

واعتبر الباحثون أن أدمغة الحبار مثل الإنسان قادرة على تقدير المسافات، لكنها أكثر تطورا حيث تعطي نتائج أكثر دقة من البشر، وأرجعوا ذلك إلى تمتع الحبار بقدرات دماغية وخوارزميات يتفوق خلالها على البشر بقدرته على تقدير المسافة.