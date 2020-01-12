انقراض أكبر أسماك المياه العذبة التي نجت منذ ملايين السنين... صور وفيديو

أعلن مركز خبراء مصائد الأسماك في الصين انقراض أحد أقدم أسماك المياه العذبة وأكبرها في العالم، وهي سمكة القنفذ الصيني "أبو سيف الصيني" بعد أن عاشت على الأض أكثر من 200 مليون عام.

ويصل طول السمكة المنقرضة، والتي عاشت في نهر اليانغتسي إلى 7 أمتار ويبلغ وزنها تقريبا 450 كلوغراما، ويشتهر السمك بلون جسده المميز المائل إلى الفضي، وقد رصد آخر مرة في عام 2003.

وفشل العلماء على مدى سنوات من البحث في حوض النهر بالعثور على أي دليل يفيد بوجودها، ويقدرون أنها قد انقرضت بين عامي 2005 و 2010.

The Chinese paddlefish, which was one of the largest freshwater fish species, once grew to 7 metres long! Today, this creature has officially been declared extinct. (Credit: Shutterstock) pic.twitter.com/FdpaScJmJg — Extinct Animals 🦖🦕 (@Extinct_AnimaIs) January 7, 2020

السمكة التي تعرف أيضا باسم "أبو سيف الصيني" من أقدم الأسماك التي عاشت على وجه الأرض، والتي يعود تاريخها إلى العصر الجوراسي السفلي، أي قبل 200 مليون عام.

Experts just declared Chinese paddlefish to be extinct. Once the largest fish inhabiting the longest river in China, it used to be mistaken as a water monster, as shown in this Ming painting (14-16 c). A 10-year fishing ban on the river is now in place, but too late for the fish. pic.twitter.com/pNSZ99JyHJ — Jin Xu (@xujnx) January 7, 2020

وكان هذا السمك شائعا في نهر اليانغتسي في سبعينات القرن الماضي، لكن أعدادها انخفضت بعد بدء عمليات الصيد الجائر، وتدمير أماكن عيشها، بحسب "سي إن إن".

وتم إدراجها على قائمة الأسماك المهددة باانقراض منذ عام 2009، بعد دراسة استقصائية أجرها نفس العلماء، لكنهم أعلنوا اليوم عن انقراض هذا الصنف بعد سنوات من البحث.