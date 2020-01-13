العلامات الأولى لمرض الكلى

تحدث الأطباء الأجانب عن العلامات الثلاث المبكرة لمرض الكلى. يمكن أن يتطور هذا المرض دون أعراض، ولهذا السبب يصبح مزمنا.

إحدى العلامات الرئيسية للمرض هو الضغط الكلوي، الذي يدل على تدهور في حالة جدران الأوعية. انخفاضه المفرط أو الزيادة يعني وجود مرض.

والعلامات الأخرى التي تدل على المشاكل في الكلى هي الحكة وجفاف الجلد. وتظهر بسبب تراكم كمية كبيرة من الفوسفور في الجسم، أو بعد التسمم بالمنتجات.

وكذلك يدل التعب والأرق وضيق التنفس على الخطر، وفقا لموقع "برايت سايد".