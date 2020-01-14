تصميم جديد مبتكر... أول صور مسربة لهاتف "سامسونغ" القابل للطي

كشفت تقارير صحفية عن أول صور مسربة لهاتف "سامسونغ" الجديد القابل للطي "غلاكسي زد فليب"، والتي أظهرت تصميما جديدا مبتكرا.

أشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن تصميم "غلاكسي زد فليب" يقدم نموذجا مختلفا تماما عن النسخة الأولى القابلة لطلي.

وتعود "سامسونغ" في تصميمها إلى النمط التقليدي القديم للهواتف القابلة للطي، والذي يشبه بصورة كبيرة هاتف "موتورولا رازر".

ونقلت الشركة الكورية الجنوبية مفاتيح التشغيل والتحكم بالصوت إلى الجهة اليمنى من الهاتف بحيث يكون مفتاح التشغل في أعلى اليمين فيما التحكم بالصوت أسفل اليمين.

وسيوجد بالجهة الخلفية كاميرا مزدوجة رئيسية بفلاش من نوع "LED"، بالإضافة إلى مفصلات تشبه في نوعيتها تلك الموجودة في "غلاكسي فولد".

Mockup renders of the Samsung Galaxy Z Flip look awesome pic.twitter.com/tZAfMHREVP — Tapase Technical (@TapaseTechnical) January 14, 2020

​وتتضمن الشاشة الداخلية كاميرا أمامية مخفية داخل الشاشة، كما أنه سيزود بمعالج سريع من نوع "سنابدراغون 855"، وبطارية مزدوجة لتشغيل الشاشتين.

ولم يتم الكشف رسميا عن سعة البطاريتين، لكن التغيير في الزجاج المستخدم في الشاشات، حيث اعتمدت على مواد بلاستيكية جديدة قابلة للانحناء.

Samsung Galaxy Z Flip (Bloom) clamshell specs, price and release preview https://t.co/LE0VzM2nI3 pic.twitter.com/NVL4ad14xe — Dsmenders (@dsmenders) January 13, 2020

​ومن المقرر أن تكون الشاشة اللمسية بسعتها الكبيرة بقياس 6.7 بوصة، من دون أن تشير إلى القياس المتوقع للشاشة الصغيرة.

ومن المقرر أن يتم إطلاق هاتف "غلاكسي زد فليب" خلال شهر فبراير/شباط المقبل.