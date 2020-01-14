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16:36 14 يناير/ كانون الثاني 2020
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    تكسر العظام لتأمين المعادن...8 أشياء لم تكن تعرفها من قبل عن جسمك

    © Photo / Pixabay//Pexels
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    يعتبر الجسم البشري آلة عظيمة ممتلئة بالسوائل والتي يتم بها تحريك وخلط المواد الكيميائية بدقة وتنسيق، بدءا من الذكريات إلى العطس والبكاء.

    نشر موقع live science الأمريكي 9 أشياء يجهل الكثيرون بها وتتعلق بأجسامهم.

    1- تكسر العظام لموازنة المعادن

    تساعد العظام بالإضافة للعضلات في تنظيم مستويات الكالسيوم في أجسامنا، حيث تحتوي العظام على  كل من الفوسفور والكالسيوم، والثاني تحتاجه العضلات والأعصاب.

    وإذا كانت كمية هذا العنصر غير كافية، ستتسبب هرمونات معينة في تكسر العظام، ما يؤدي لرفع مستويات الكالسيوم المتصاعدة في الجسم، إلى حين الوصول لمستوى تركيز ملائم خارج الخلية.

    2-وضعية الجسم تؤثر على الذاكرة

    تحفظ الذكريات بشكل كبير في الحواس، فقد توقظ رائحة أو صوت ذكرى من أيام الطفولة.

    وفي دراسة نشرت في عام 2007، أثبتت بأن أحداث الماضي يمكن تذكرها أسرع وأفضل لو اتخذ الجسم وضعا مماثلا لما كان عليه اثناء حدوث الأمر، فمثلا الكثير من الشباب يطلبون يد الشريكة، بوضعية الانحناء على ركبة واحدة، الأمر الذي سيدفعهم لتذكر هذه اللحظة فيما لو قاموا بهذه الوضعية.

    3-المعدة تفرز حمضا آكلا

    حيث يفرز جسم الإنسان سائلا خطيرا يعرف باسم حمض الهيدروكلوريك، وهو الذي يستخدم عادة في معالجة المعادن بعض التعديل عليه.

    إلا أن البطانة المخاطية في جدار المعدة تُبقي هذا السائل السام بأمان في النظام الهضمي للفتك بوجبة الغذاء.

    4-جزء كبير من طعامنا يستهلك على عملية التفكير

    يشكل العقل ما نسبته 2 في المئة من وزن الجسد الكلي، إلا أنه يستهلك ما نسبته 20 في المئة من الأكسجين والسعرات الحرارية الموجودة في الجسم للعمل.

    حيث تقوم 3 شرايين كبيرة موجودة في المخ بضخ الأكسجين باستمرار للدماغ لتزويده بما يحتاجه.

    ويتسبب إغلاق أي من تلك الشرايين أو تعطلها بإحداث ما يعرف بالسكتة الدماغية.

    5-البلوغ يعيد تشكيل بنية العقل

    تتسبب تغيرات الهرمونات في الجسم بجملة من الأمور التي تتعلق بدعم النمو وإعداد الجسم للإنجاب.

    ومن المراحل التي يظهر دور الهرمونات فيها بشكل واضح مرحلة المراهقة، حيث  تؤثر هرمونات مثل التستيرون في تطور الخلايا العصبية في العقل، ويكون للتغيّرات التي تطرأ على بنية العقل عواقب سلوكية عديدة.

    6-خلايا الشعر تنقل المخاط

    تحتوي معظم الخلايا في أجسامنا على عضيات تشبه الشعر وتسمى "الأهداب"، وتساعد في مهام عديدة، بدءا من الهضم وحتى السمع.

    ففي الأنف تساعد الأهداب في تنظيف المخاط من التجويف الأنفي بتحريكه إلى الحلق.

    يبطئ الجو البارد عملية التنظيف، ما يسبب تراكم المخاط الذي يمكن أن يجعلك تعاني معه.

    7-بشرة الإنسان فيها 4 ألوان

    حيث أن لم يكن للبشرة لون فإن الأبيض الكريمي سيكون هو الظاهر، لذلك تضيف الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد درجة من اللون الأحمر، بينما يضفي صبغ أصفر أيضاً بعض السُّمرة.

    وفي النهاية، تظهر صبغة الميلانين البنية الداكنة، التي تصنع استجابة للأشعة فوق البنفسجية، لونا أسود على مساحات كبيرة من البشرة.

    لتختلط هذه التدرجات الـ4 بنسب متفاوتة لكل البشر.

    8-"عدوى الضحك"...ضحكتك ستجعل المحيطين يضحكون

    فسماع الضحك يحفز منطقة في العقل ترتبط بحركات الوجه وتلعب المحاكاة دورا هاما في التفاعل الاجتماعي.

    وتشبه هذه الحالة وضعية التثاؤب، حيث تعتبر من العادات التي تنتقل من شخص لآخر.

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    التفكير, الطعام, جسم الإنسان, الجسم
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