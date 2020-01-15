علماء الفلك يرصدون جسما طائرا غير طبيعي داخل مدار كوكب الزهرة

هذا الاكتشاف، حسب العلماء، فريد من نوعه. في السابق، لم تُلاحظ أية أجرام سماوية داخل مدارات الكواكب.

أعلن عالم الفيزياء الفلكية جيانلوكا مازي، الذي يعمل في مشروع لإنشاء تلسكوب افتراضي أن العلماء اكتشفوا جسمًا غير طبيعي داخل مدار كوكب الزهرة. واتضح أنه كويكب.

وأشار مازي إلى أن هذه الظاهرة فريدة من نوعها، لأن مدار الجسم الجديد يقع بالكامل داخل مدار كوكب الزهرة. هذا يعني أن الكويكب لم ينحرف أبدًا عن الكوكب. لم يسبق أن لاحظ علماء الفلك أي شيء مثل هذا.

وسمي الجسم السماوي 2020 AV2، وفقا للموقع الخاص بمشروع Virtual Telescope Masi.

بالإضافة إلى ذلك، أكد علماء الفلك أن الكويكب لديه أصغر أوج في النظام الشمسي، أي المسافة إلى الشمس، باستثناء عطارد.