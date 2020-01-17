سبق علمي روسي "شتورم 600" أول طائرة برمائية مسيرة بطاقة لا تنضب... صور وفيديو

استطاع فريق علمي من موظفي وطلاب كلية سانت بطرسبرغ التقنية في روسيا، تصميم أول طائرة برمائية تعمل على الطاقة الشمسية، تستطيع التحليق والعوم لوقت "غير محدد" في حالة وجود أشعة الشمس.

وبحسب مدير مركز تطوير الابتكار، اليكسي مايسترو، فقد جذب الابتكار الجديد أهتمام الشركات الأجنبية والوطنية، والتي يمكن أن تفتح آفاقا جديدة في عالم الطيران والاستثمار في الطائرات بلا طيار.

وزود الفريق البحثي الطائرة البرمائية "Storm-600" المتعددة الاستخدام، بدارات كهربائية ومعالجات ذكية، قادرة على التحكم بحركتها، مع بطاريات وخلايا هيدروجينية، قابلة على الاحتراق الداخلي الهجين، والتي تعتبر الأولى من نوعها في العالم.

طاقة لا تنضب

وبحسب مايسترو، فإن هذه الآلية ستتربع على عرش المعدات المستخدمة قريبا، خصوصا مع الابتعاد الدريجي عن استخدام الوقود في الطائرات والسيارات.

مايسترو: "العيب الرئيسي للسيارات أو المعدات العاملة بالطاقة الكهربائية أنها تتوقف عن العمل بمجرد تفريغ البطاريات، لكن التصميم الجديد تفادى هذه المشكلة، من خلال تثبيت الألواح الشمسية على السطح الخارجي للهيكل، مما يوفر مصدرا مستداما للطاقة، يخزن في البطاريات التي يمكن استخدامها عند الحاجة، بحسب موقع "بوليتكسبيرت" الروسي.

© Sputnik . Evgueniy Odinokov طائرة مسيرة كهربائية "شتورم-600" في معرض "إنوبورم-2019" في يكاترينبورغ، روسيا 10 يوليو 2019

وأضاف مايسترو "هذه الألواح مصدر لا ينضب من الطاقة، ويكفي قليلا من الوقت لكي تتم عملية شحن البطاريات، ومع التخطيط السليم يمكنا العمل لعدة أيام من دون توقف".

وتزن بطاريات الآلية حوالي 10 كغ، وهي أخف بمرتين من بطاريات الليثيوم التلقيدي، بسعة 10 كيلو واط/ساعة، بينما تبلغ قوة الطاقة المقدمة من الألواح الشمسية حوالي2.4 كيلو واط.

ويبلغ طول الآلية 6 أمتار، وعرضها من 2.5 إلى 1.5 متر، وتصل حمولتها من 100كغ إلى 300 كغ، وتصل سرعتها إلى 90 عقدة (167 كم/ساعة) مزودة بطائرة عمودية خفيفية، بمحرك كهربائي وهيدروليكي، وتتيح لها تقنيات الذكاء الصناعي التحكم ذاتيا من دون تدخل بشري.

وبحسب مايسترو "من حيث الحركة، تتمتع هذه الآلية بمزايا عديدة، فنحن لسنا بحاجة إلى علب التروس، والقوابض، والتروس العكسية وغيرها من الأجهزة الميكانيكية المعقدة، لا يوجد سوى محرك يؤمن كل شيء".

استخدامات واسعة

يتيح تصميم المقصورة القابلة للاستبدال أخذ أي حمولة تقريبًا، مثل أجهزة التصوير والسونار، وأجهزة الاستشعار، ومقاييس العمق، ومعدات البحث العلمي، أو كميات من المياه أو جمع القمامة.

ولا تتطلب الآلية مكانا أو مسارا محددا للهبوط، لذلك يمكن استخدامها في كل مكان تقريبًا، لتسليم البضائع أو القيام بدوريات أو مسح التضاريس.

© Sputnik . Pavel Lisitsyn طائرة مسيرة كهربائية "شتورم-600" في معرض "إنوبورم-2019" في يكاترينبورغ، روسيا 10 يوليو 2019

وقد تكون مفيدة في حماية الحدود المائية والاستكشاف وعمليات البحث، بالإضافة إلى تحديد مواقع الحوادث والعثور على الأشياء الغارقة، ومراقبة حالة الطقس، ورسم خرائط التلوث وتتبع مسار الأسماك.

وتستطيع "ستروم" مراقبة الهدف بأقصى سرعتها لمدة ساعة على الأقل مع الحفاظ على مسافة آمنة، كما أنه يمكنها القيام بتتبع ذاتي لمدة تصل إلى 30 يوما.