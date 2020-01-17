سمكة الشمس والبراعم... تسريبات تكشف تفاصيل هواتف "غوغل" في 2020

ومن المقرر أن تطلق "غوغل" 3 هواتف دفعة واحدة، خلال عام 2020، التي ستخلف هاتفي "بيكسل 4 أيه" و"بيكسل 4 أيه إكس إل"، والتي سيكون أبرزها هاتف جديد متوسط التكلفة.
وأوضح تقرير نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن هواتف "غوغل" الثلاثة سيتم دعمها بمعالجين من نوع "سنابدراغون 730" و"سنابدراغون 765".
وأشار التقرير إلى أن الأسماء الكودية للهواتف الثلاثة هي "سمكة الشمس" و"الزعانف العائدة" و"البراعم".
4Gadgets has the phone 4 you 💙☝🏼— 4Gadgets (@4GadgetsUK) January 17, 2020
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وقالت المصادر إن هاتف "البراعم" سينافس بصورة كبيرة كافة الهواتف متوسطة التكلفة بسعر معقول إلى حد ما.
وستعمل الهواتف الجديدة بنظام تشغيل "أندرويد 10"، فيما سيتم دعم هاتفي "البراعم" و"الزعانف" بمعالج من نوع "سنابدراغون 765"، التي تحتوي على شرائح تدعم تقنيات الجيل الخامس للاتصالات.
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