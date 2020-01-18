منتج طبيعي له مفعول السحر على خصوبة الرجال

إن الرجال الذين يتناولون مكملات زيت السمك، والتي تحتوي على نسبة عالية من أحماض "أوميغا 3" الدهنية، قد يحصلون على زيادة في معدلات الخصوبة لديهم، وذلك بحسب ما كشفت عنه دراسة دنماركية حديثة.

وقال معدو الدراسة التي نشرت في دورية "جاما نتوورك أوبن"، إنه بعد فحصهم بيانات 1700 رجلا، تبين لديهم أن استهلاك مكملات زيت السمك كان مرتبطا بزيادة عدد الحيوانات المنوية، بل وتحسين الهرمونات التي تسهم في خصوبة الرجال.

ووجدوا أن الرجال الذين تناولوا مكملات زيت السمك في أقل من 60 يوما خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كان حجم السائل المنوي لديهم 0.38 مللي، بينما كان حجم السائل المنوي لدى الرجال الذين استهلكوا زيت السمك في 60 يوما أو أكثر خلال نفس الفترة، 0.64 مللي، وفي كلتا الحالتين فإن النسبتان أعلى من الرجال الذين لا يتناولون المكملات الغذائية المحتوية على "أوميغا 3".

كما اكتشف الباحثون أن "أوميغا 3" يزيد من حجم الخصية لدى الرجال، الأمر الذي يعزز من مستوى الخصوبة لديهم.

وتقول تينا كولد جينسين، أحد المشاركين في الدراسة من جامعة ريجشوسبتيت وجامعة جنوب الدنمارك في أودنسي، إنه "بينما يمكن لجميع الرجال الاستفادة من أحماض "أوميغا 3" الدهنية، بإضافتها إلى وجباتهم الغذائية، فإن تأثيرها الأكبر سيكون مع ، بحسب تصريحاتها لوكالة رويترز، أولئك الذين يعانون من ضعف نوعية حيواناتهم المنوية.

وأوضحت أن أوميغا 3" تعمل على الزيادة من تكوين غشاء خلايا الحيوانات المنوية، والذي يلعب دورا مهما في عملية التخصيب الرئيسية.

ولكن يلفت ألبرت سالاس هويتوس، وهو باحث في قسم المسالك البولية والتناسلية وأطفال الأنابيب في جامعة يوتا في سولت ليك سيتي، إلى أن الدراسة الحديثة رصدية، ولا يمكن الجزم من خلالها بوجود علاقة سببية بين مكملات زيت السمك ووظيفة الخصية، ولكنها نقطة انطلاق جيدة قد تحفز الآخرين على إجراء تجربة عشوائية محكومة مصممة بشكل جيد."

وتابع أنه لحين إجراء هذه التجرية، فإنه لا يمكن تقديم توصيات بشأن زيت السمك والخصوبة.