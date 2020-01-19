إيلون ماسك يعد بإرسال مليون شخص إلى المريخ

تحدث رئيس شركة SpaceX ، المخترع إيلون ماسك، عن خططه للعقود القادمة. رجل الأعمال واثق من أنه سيكون من الممكن قريبًا إرسال حوالي 100 ألف شخص سنويًا إلى المريخ.

من المفترض أن يتم ذلك من خلال بناء عدد كبير من السفن الفضائية، والتي ستكون قادرة على تنفيذ ثلاث رحلات كل يوم. في الوقت نفسه، يمكن لجهاز واحد في رحلة واحدة حمل 100 طن من البضائع. وفقًا لماسك ، إذا تم بناء مائة من هذه السفن خلال 10 سنوات، فسيصبح السفر الجماعي إلى الكوكب الأحمر حقيقة واقعة.

وهكذا، بحلول عام 2050 ، يتوقع رئيس SpaceX نقل حوالي مليون شخص من الأرض إلى المريخ. وفقا لخططه، بحلول ذلك الوقت سيكون في الكوكب بنية تحتية جديدة، حسب بوابة LAD Bible.