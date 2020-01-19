عطل مفاجئ يضرب "واتسآب"... يمنع إرسال الصور أو المقاطع الصوتية

اشتكى عدد كبير من مستخدمي تطبيق التراسل الأشهر في العالم "واتسآب"، مساء اليوم الأحد، من عطل مفاجئ يضرب التطبيق.

وأشار موقع "داون ديتكتور" إلى أن تطبيق "واتسآب" المملوك لفيسبوك، تعرض لعطل مفاجئ في نسخه العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" على هواتف "آيفون" و"ويندوز موبايل".

وأوضح "داون ديتكتور" أن معظم من اشتكوا من عطل واتسآب، اشتكوا من عدم تمكنهم من إرسال صور أو مقاطع فيديو أو مقاطع صوتية مسجلة أو أي ملفات مرفقة.

Ahhh no wonder https://t.co/n0mHyucA6t — Athirah / Marhaen (@taroathirah) January 19, 2020

​ولم يصدر أي رد رسمي من شركة "فيسبوك" أو المسؤولين عن تطبيق "واتسآب"، لتوضيح سبب العطل.

وأظهرت الخريطة الخاصة بالدول التي تعرضت للعطل، فظهر أن معظمها في منطقة الخليج وشمال أفريقيا وأوروبا والهند وماليزيا.