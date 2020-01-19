الوخز بالأبر... أكثر من مجرد علاج

يستخدم الوخز بالإبر منذ القدم لعلاج العديد من المشكلات الصحية، بالنسبة للأشخاص الذين يفضلون العلاج الخالي من المواد المخدرة أو الكيماوية.

وتعد هذه الطريقة مفيدة للغاية ، والتي توفر أيضًا الاسترخاء التام بعد التعب، كما أنه مفيد للعاملين الذين يتعرضون للإجهاد بسبب عملهم، هذا يساعد على رفع مستوى الطاقة وتحسين الصحة العصبية كذلك، بالإضافة إلى أنه يساعد على مقاومة الإدمان على التدخين.

وأظهرت دراسة حديثة نشرها مجلة "بينك فيلا" أن الوخز بالإبر فعال أيضًا في خفض توتر الأعصاب، ويتم هذا العلاج الصيني التقليدي عن طريق إدخال الإبر رقيقة في الجسم.

يقلل من الإجهاد

ثبت أن الوخز بالإبر يخفض هرمونات التوتر ويزيد من مزاجنا لتخفيف القلق وتحسين الشعور العام بالسعادة، زيساعد على الحد من الإجهاد والتعب.

يقلل من آلام الظهر وتوتر الرقبة وآلام المفاصل

يعد الجلوس لساعات طويلة أمام لوحات المفاتيح الحواسيب والهواتف المحمولة، وحمل حقائب الظهر الثقيلة، والوضعية غير الصحيحة أثناء النوم، أسباباً مباشرة للألم في مختلف أجزاء الجسم، ويوفر الوخز بالإبر تخفيفًا خاليًا للألم يقلل من التورم والالتهاب في المنطقة المصابة.

الصداع

وقد استخدم الوخز بالإبر لعلاج الصداع لعدة قرون، وأظهرت الدراسات الحديثة أن الوخز بالإبر يمكن أن يقلل من الصداع النصفي، لذلك، يعتبر الوخز بالإبر هو خيار آمن للعلاج.

العيون

أثبتت الدراسة أنه يشفي إجهاد العين، الذي يرتبط غالبًا بتوتر الرقبة، و يعالج العديد من أمراض العين مثل قصر وفرط النظر، إضافة إلى طول النظر الشيخوخي، والحول، وشحوب البصر، وعمى الألوان، والعمى.

يحسن الجهاز المناعي

يمكن للوخز بالإبر الدفاع عن الجسم ضد الأمراض من خلال تعزيز نظام المناعة، و يقلل أيضًا من الإصابة بالبرد، ويزيد من النشاط العام.

جيد للصحة العصبية

ذكر المرضى الذين يستخدمون الوخز بالإبر وجود زيادة في مستوى الطاقة، وتحسن ملحوظ في النوم، وينصح الخبراء به لعلاج اضطرابات النوم.

مفيد للهضم

تعتمد الصحة العامة دائمًا على الجهاز الهضمي، ويساعد للوخز بالإبر من تنظيم الجهاز الهضمي بفعالية كبيرة لمكافحة أي مشكلة من مشاكل الهضم.

التخلص من الحساسية

الوخز بالإبر يمنع من الحصول على أي نوع من الحساسية، كما أنه يقوي الجسم قبل بدء موسم الحساسية، ويساعد في التقليل من أعراض الحساسية، ومضادات الهيستامين.