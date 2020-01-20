تسجيل
14:44 20 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت (الشركة الأم لغوغل) الأمريكية سوندر بيشاي

    "غوغل" تطالب بضوابط لـ"الذكاء الصناعي" وإلا الكوكب كله سيكون في خطر

    © REUTERS / YVES HERMAN
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104411/79/1044117984.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202001201044118032-%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8-%D9%83%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%B1/

    طالب الرئيس التنفيذي لشركة "ألفابت" (الشركة الأم لغوغل) الأمريكية، بضرورة وضع ضوابط لاستخدام "الذكاء الصناعي"، وإلا كوكب الأرض كله سيكون في خطر.

    وقال رئيس غوغل، سوندر بيشاي، في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبرغ" الأمريكية: "ينبغي أن نسير جميعنا على نهج متوازن في تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الصناعي، لأنها تحقق بالطبع فوائد لكنها لها أيضا عواقب سلبية تهدد العالم وكوكب الأرض كله".

    التحضيرات في مدينة بون الألمانية لذكرى ميلاده الـ250 للموسيقار بيتهوفن
    © REUTERS / LEON KUEGELER
    "الذكاء الصناعي" يستكمل السمفونية العاشرة والأخيرة للموسيقار الراحل بيتهوفن
    وتأتي تصريحات بيشاي، وسط سعي المشرعين والحكومات بجدية، خاصة في أوروبا، على وضع قيود على استخدام تقنيات الذكاء الصناعي.

    وتابع رئيس غوغل: "لا يوجد شك في أن الذكاء الصناعي، يحتاج إلى تنظيم، لكن السؤال هناك، ما هي الطريق الأمثل لتنظيم استخدام تلك التقنيات؟".

    وأشار بيشاي إلى أن هناك دورا مهما تلعبه الحكومات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من أجل وضع مناهجهما الخاصة في تنظيم استخدام "الذكاء الصناعي".

    وقال المسؤول عن واحدة من أكبر شركات التقنية في العالم: "المواءمة الدولية، أمر هام لأي قواعد نهائية يتم الاتفاق عليها في العالم".

    وتأتي تصريحات بيشاي في الوقت الذي تجتمع فيه هيئة تنظيم المنافسة في الاتحاد الأوروبي، لمناقشة الغرامات المفروضة في وقت سابق على "سيليكون فالي" بمليارات الدولارات، بسبب إساءة استغلالها لهيمنتها على السوق لتخفيض.

    وحذر رئيس "غوغل" من أنه في حال عدم الاتفاق، فسيكون "العالم كله" عرضة لفوضى "الذكاء الصناعي"، التي ستجعل سيطرة الدول هشة أمام سيطرة "الآلة"، ما يهدد الكوكب كله بالفناء.

    وقال بيشاي: "يجب أن يتبع التنظيم المنطقي نهجا متناسبا، وموزانة الأضرار المحتملة مع الفرص الاجتماعية".

    وتابع بقوله: "يمكن أن يتضمن كذلك المعايير الحالية مثل اللوائح العامة الصارمة لحماية البيانات في أوروبا بدلا من البدء من نقطة الصفر".

    ​واستدرك قائلا: "الذكاء الصناعي له فوائد كبيرة، رغم جوانبه السلبية، مثل دورها في تقنية التعرف على الوجه واستخدام ذلك بطرق شائنة عديدة".

    يذكر أنه في عام 2018، تعهدت شركة "غوغل" الأمريكية، بعدم استخدام تقنيات الذكاء الصناعي في التطبيقات المتعلقة بالأسلحة أو المراقبة التي تنتهك المعايير الدولية، أو تلك التي تعمل بطرق تتعارض مع حقوق الإنسان.

    انظر أيضا:

    سمكة الشمس والبراعم... تسريبات تكشف تفاصيل هواتف "غوغل" في 2020
    بعد انضمام "غوغل"... 4 شركات عالمية تتجاوز قيمتها التريليون الدولار
    10 معلومات عن مفيدة عبد الرحمن وسر احتفال "غوغل" بها
    لبنى عبد العزيز تتصدر "غوغل" بسبب ما قالته في عزاء ماجدة... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    أخبار تكنولوجيا, أخبار تكنولوجية, الذكاء الاصطناعي, اختبارات الذكاء, الذكاء الصناعي, الذكاء, شركة ألفابت, غوغل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتيات من فرقة التشجيع خلال استراحة بين الأشواط في مباراة لكرة السلة (بطولة الدوري الأوروبي 2019/2020) - بين الفريقين الروسيين بي كا خيمكي - موسكو وبي كا زينيت - سان بطرسبورغ
    إقالة الحكومة الروسية وتساقط الثلوج في الدول العريبة...أبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    ترامب بصدد منع سياحة الحوامل
    ترامب بصدد منع "سياحة الحوامل"
    إنفوجراف.. خريطة آبار النفط في ليبيا
    خريطة آبار النفط في ليبيا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك