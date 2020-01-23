تعرف على المسؤول الأول عن انتشار فيروس كورونا

قال علماء أنهم يرجحون فكرة أن تكون "ثعابين كرايت" الصينية هي السبب في تفشي فيروس كورونا الجديد.

يذكر أنه قد تم الإبلاغ عن أول حالات انتشار الفيروس في مدينة ووهان، قبل أن ينتشر في كافة أنحاء الصين ليسجل أكثر من 570 حالة لغاية اليوم الخميس.

وبحسب شبكة "سي ان ان" الأمريكية فإن العلماء في الصين عمدوا إلى فحص عينات من مرضى كورونا، من أجل تقصي كيفية وصوله إليهم، وتوصلوا إلى نتيجة مفادها أن هذا الفيروس انتقل إلى البشر عن طريق الحيونات.

وبحسب "سي ان ان" فقد قام العلماء بتحليل جزئبات البروتين المرتبطة بفيروس كورونا البشري، وقارنوها بـ البروتين الموجود في فيروسات كورونا الحيوانية، ليجدوا أن هذه الجزئيات تطابقت مع "ثعابين كرايت".