علماء يستعيدون صوت الكاهن الفرعوني "نيسيامين"... فيديو

تمكن علماء بريطانيون من استعادة صوت الكاهن "نيسيامين"، الذي توفي في مصر منذ حوالي ثلاثة آلاف عام، ونشروا نتائج أبحاثهم في مجلة "Scientific Reports".

وحافظت المومياء بشكل جيد على الحبال الصوتية والحنجرة، وباستخدام التصوير المقطعي بالكمبيوتر، ابتكر المهندسون نموذجًا ثلاثي الأبعاد لحنجرة الكاهن المتوفى وحباله الصوتية، وقاموا بطباعته على طابعة ثلاثية الأبعاد.

وتم دمج الحنجرة الاصطناعية بمكبر صوت، ونتيجة للاندماج، تم تشكيل صوت: تقاطع بين "a" و "e" كما يوضح الفيديو، ويكون هذا الصوت ملحوظًا في الثانية الثلاثين تماما من الفيديو الذي يوضح صوت الكاهن الفرعوني.