قطر تطور خدمة جديدة تتعرف على الأماكن عن طريق الأقمار الصناعية

كشفت تقارير صحفية عن خدمة جديدة للتعرف على الأماكن الجغرافية "GPS"، تعرف باسم "إم آي تي"، والتي تعتمد في نتائجها على الأقمار الصناعية.

ووصف موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص تلك الخدمة الجديدة، التي طورها معهد قطر لأبحاث الحوسبة بالتعاون مع معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، بأنها "الأكثر دقة" في العالم، حيث أنها تعتمد على صور الأقمار الصناعية، لوضع مستخدمها في المسار الصحيح الذي ينبغي أن يسير فيه.

وأشار التقرير إلى أن الخدمة الجديدة ستعتمد على نتائج أكثر سرعة وبدقة، بحيث تظهر إذا ما كان الطريق الذي تسير به وقعت به حادثة مفاجأة أو تم تحويل الطريق بصورة مفاجأة.

ويقول التقرير إن خدمة "GPS" الجديدة ستكون مناسبة جدا، في الأيام المزدحمة في الطرق.

ومن المقرر أن يتم اعتماد الخدمة الجديدة من قبل شركات كبرى عديدة مثل "غوغل" ونظام تشغيل "أندرويد" قريبا.

وتعتمد تلك الخدمة على المركبات المثبت بها كاميرات والمرتبطة بالخدمة، وترسل صورها للأقمار الصناعية، بالإضافة لصور الأقمار الصناعية الاعتيادية، لتقديم خدمة أكثر دقة.

وترسل الصور والمعلومات إلى الأقمار الصناعية المزودة بتقنيات ذكاء صناعي مدعومة بخدمات "التعلم الآلي"، التي تحللها وترسلها مرة أخرى للمستخدم لتقديم معلومات دقيقة عن الطرق التي يسير بها الشخص.

ومن المتوقع أن يستفيد المعهد القطري من تلك الخدمة، في التحديات التي تواجهها قطر في تنظيم كأس العالم 2022، لبناء خرائط رقمية محدثة لكل أنحاء البلاد، تحسبا لحدوث حالة من الازدحام المروري المكثف وقت انطلاق فعاليات المونديال.

Satellite images offer information about the roads below — except in spots where trees and other structures block the view. A new machine-learning system could help improve GPS navigation by predicting what roads look like beneath these obstructions.https://t.co/zfefyFNlhu pic.twitter.com/EOeYZUuMbB — Massachusetts Institute of Technology (MIT) (@MIT) January 23, 2020

​وحققت تلك الخدمة المقدمة من المعهد القطري نسبة نجاح وصلت إلى 93%، خاصة فيما يتعلق بأماكن وقوف السيارات وممرات الدراجات، وما إلى ذلك.