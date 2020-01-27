روسيا تطور لقاحين ضد فيروس كورونا الجديد

يطور موظفو مركز نوفوسيبيرسك العلمي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور" لقاحين تجريبيين ضد فيروس كورونا الجديد، وفقًا للموقع الرسمي لفرع سيبيريا التابع لأكاديمية العلوم الروسية " في سيبيريا".

وفقًا للمدير العام لمركز نوفوسيبيرسك العلمي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور" رينات ماكسيوتوف، فإن المنظمة تطور "لقاحين، يجب اختبار نماذجهما الأولية في يونيو/حزيران".

وقال أيضًا إنه تم بالفعل إنشاء مجموعتين تشخيصيتين لفيروس كورونا الجديد في "فيكتور".

وكانت قد أعلنت السلطات الصينية، يوم أمس الأحد، عن تطوير لقاح مضاد لفيروس "كورونا" المتفشي في البلاد، والذي أسفر عن مقتل 80 شخصا وأكثر من ألفي إصابة.