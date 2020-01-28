طبيب مختص: الكمامة لا تحمي مرتديها من "كورونا"

أكد خبير ألماني متخصص في مجال الأمراض المعدية، أن الإجراءات المتخذة من أجل منع انتقال عدوى كورونا، عبر ارتداء كمامة، غير ضرورية في ألمانيا.

وأكد الخبير الألماني أن هذا النوع من الإجراء يكون فعالا فقط في حال ارتدائه من قبل المصابين لمنع انتقال العدوى، وهو غير مفيد لمرتديه، لمنع انتقال العدوى لديه.

ونوه الخبير إلى أن مايعرف "بأقنعة الوجه" والتي تشبه أقنعة الجراحين، لم يتم تصميمها لحماية الإنسان من العدوى، بل يراد منها منع وصول القطرات المعدنية من الجهاز التنفسي للجراجين إلى منطقة الجراحة في غرفة العمليات.

واعتبر رئيس الجمعية الألمانية للأمراض المعدية، برند زالتسبرغر، أن الحماية الشخصية "سخيفة تماما في الوضع الحالي"، بحسب "الأهرام".

وأكد الخبير في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الصحية في ألمانيا تقوم بعملها وأداء واجباتها "بشكل رائع" لحماية المواطنين، وأن باستطاعة المواطنين أن يعولوا عليها.