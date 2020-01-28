أطباء مصريون يحذرون من دواء مميت الأطفال

حذر أطباء مصريون من أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، كونهم عادة ما يعانون من "ضعف الجهاز المناعي".

وأشار الأطباء في حديث مع موقع "الكونسلتو" المتخصص في الأخبار الطبية، "يتعين على كل الأم الاهتمام بصحة طفلها، وعند ملاحظة أي أعراض عليه، يجب ألا تعطيه أدوية دون استشارة الطبيب، خاصةً الأسبرين".

ونقل الموقع عن الطبيب علاء المسلمي، استشاري ومدرس طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، من "إعطاء الأسبرين للطفل المريض بفيروس كورونا، لأن هذا العقار قد يصيبه بمتلازمة مميتة تدعى "reye's syndrome"، وهي حالة خطيرة تسبب خلل في أغلب أجهزة الجسم، ولا سيما القلب".

وأشار المسلمي إلى أن من أعراض هذه المتلازمة المميتة "ارتفاع درجة حرارة الجسم، والإسهال، والإعياء، وسرعة في التنفس، نهجان، وانتفاخ الكبد، والهلاوس".

ونقل الموقع الطبي عن الطبيب رأفت خطاب، رئيس قسم طب الأطفال بجامعة الأزهر، أن "تناول الأطفال للأسبرين يتسبب في ارتفاع نسبة الأمونيا في الدم، مما يؤدي إلى الدخول في غيبوبة كبدية، فضلًا الإصابة بارتشاح في المخ".

ومن جانبه أكد الطبيب محمد جمال، مدرس مساعد طب الأطفال وحديثي الولادة قسم صحة الطفل بالمركز القومي للبحوث، على أن هذا الدواء يتسبب في حدوث اضطراب في نسبة الصفائح الدموية بالجسم، مما يعرض الأطفال لخطر الإصابة بالنزيف الداخلي.

ونصح الأطباء المصريون بإعطاء الأطفال الأدوية التي تحتوي على مادة الباراسيتامول، مثل "سيتال، بارامول، البارسيتامول شراب"، في حال تعرضهم لارتفاع في درجة الحرارة، فهي بديل آمن للأسبرين، بشرط التوجه إلى الطبيب المعالج على الفور.