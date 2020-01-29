أستراليا تنشئ نسخة من فيروس كورونا المنتشر في الصين

أعلن فريق من العلماء الأستراليين، اليوم الأربعاء، إنهم طوروا بنجاح نسخة من فيروس كورونا الجديد في المختبر، وهذه العينة الأولى التي يتم إنشاؤها خارج الصين ما سيساعد بشكل كبير في محاربة انتشار المرض في العالم.

وقال الباحثون في معهد بيتر دوهرتي للعدوى والمناعة في ملبورن، إنهم سيشاركون العينة، التي تم تطويرها من مريض مصاب، مع منظمة الصحة العالمية والمختبرات في جميع أنحاء العالم، بحسب صحيفة "تي آر تي وورلد".

وقال جوليان دروس مدير مختبر تحديد هوية الفيروسات بمعهد دوهرتي في بيان: "أن نملك عينة من الفيروس الحقيقي يعني القدرة على إجراء الضبط العلمي للحصول على نتائج تجارب أكثر موثوقية ودلالة".

وأضاف خبراء المعهد إن عينة الفيروس ستُستخدم لإنشاء اختبار الأجسام المضادة، للسماح باكتشاف الفيروس في المرضى الذين لم تظهر عليهم أعراض، فضلاً عن المساهمة في صنع لقاح.

كما أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية أن مختبراً في الصين قد نجح في تطوير الفيروس، لكنه لم ينشئ سوى تسلسل الجينوم وليس العينة نفسها.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، في الصين، اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 132 حتى نهاية، يوم الثلاثاء، مع تأكيد إصابة 1459 حالة جديدة أخرى.

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس.

وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

وتنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.

وعقدت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء الماضي، اجتماعا بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي ظهر لأول مرة هناك، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية على مستوى العالم.