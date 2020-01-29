طريقة جديدة لإنقاص الوزن عبر مشاهدة مباريات كرة القدم

أجرى العلماء دراسة وجدوا فيها أن مشاهدة مباريات كرة القدم تساهم في إنقاص الوزن، وذلك يعود إلى نشاط الجسم والدماغ.

وقال العلماء إنه خلال مشاهدة مباريات كرة قدم لمدة ثلاث ساعات في المنزل، يمكن للشخص أن يخسر حوالي 200 سعرة حرارية. بينما لو تم ذلك في الملعب، سيستهلك الشخص 100 سعرة حرارية في الساعة.

وأضافوا أن عدد الحريرات التي يتم خسارتها يمكن أن يتضاعف في حال قيام الشخص بالقفز والصراخ.

وتوصل علماء أستراليون إلى أن مشاهدة كرة القدم لها تأثير إيجابي على نظام القلب والأوعية الدموية. وأجرى العلماء تجربة شاهد خلالها المشاركون سباق للجري لمدة 22 دقيقة.

وتبين أنه لدى معظم المشاركين تحسن عمل القلب وازداد معدل التنفس والتعرق، كما سجل الخبراء زيادة في نشاط الجهاز العصبي، مما ساهم في تحسين الدورة الدموية.

هذا واكتشف علماء النفس من جامعة بريغهام يونغ تأثيرًا إيجابيًا آخر لمشاهدة المباريات، حيث اتضح أن القلق على أداء الفريق والنتيجة تؤثر بشكل إيجابي على متوسط ​​العمر المتوقع للشخص، وفق موقع "وان".

بالإضافة إلى ذلك، تطور الرياضة القدرة على التخطيط. ويعتقد الخبراء أن عددًا كبيرًا من محبي كرة القدم يتمتعون ببعد النظر الكافي ويمكنهم اتخاذ القرارات بشكل أسرع من الأشخاص الذين لا يهتمون مطلقًا بالرياضة.