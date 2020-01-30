اكتشاف نوع جديد من الديناصورات آكلة لحوم... فيديو

أكد العلماء اكتشاف نوع جديد من الديناصورات الضخمة آكلة لحوم، ينتمي لسلسة "ألوصور جيمّادسيني" وتم وضعه في متحف التاريخ الطبيعي في يوتاه بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد العلماء أن الديناصور الجديد يمتلك عددا من الصفات التي تؤهله ليكون مميزا عن الأنواع الأخرى من الألوصورات.

وأوضح العلماء أنه قد عاش في منطقة غرب أمريكا الشمالية خلال العصر الجوراسي المتأخر منذ حوالي 152-157 مليون سنة خلت، الأمر الذي يجعل هذا النوع أقدم الديناصورات المعروفة، بحسب ما ذكر موقع "sci-news".

وتم اكتشاف هذه السلسلة في بدايات التسعينيات من القرن الماضي، حيث اكتشف عالم الحفريات القديمة جورج إنجلمان أولى العينات الحفرية لهذا الألوصور في منتصف صيف عام 1990 بالنصب الوطني للديناصورات بشمال شرق ولاية يوتاه الأمريكية.

تطلب استخراج الهيكل العظمي الأول لذلك الديناصور أربع سنوات خلال الفترة بين 1990 و1994، إذ بلغ وزن الكتلة الصخرية التي تضم هيكل الديناصور 2700 كغ. افتقد ذلك الهيكل العظمي المكتشف أولا رأس الديناصور، لكنه اشتمل على عظام أصابع الأقدام وبعض من فقرات الذيل. وقد تم اكتشاف الجمجمة لاحقا عام 1996 باستخدام كاشف للإشعاع على يد رامال جونز.