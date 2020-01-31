إطلاق اختبار جديد يكشف فيروس "كورونا" خلال دقائق

طور الخبراء في مدينة ووشي الصينية بمقاطعة جيانغسو الشرقية، اختبارا يكشف فيروس كورونا خلال مدة من 8 إلى 15 دقيقة.

ويتميز الاختبار السريع بحساسية عالية، وهو سهل الاستخدام ومناسب للنقل، بحسب وكالة "شينخوا".

وتم تطوير الاختبار من قبل خبراء المعهد الوطني لمكافحة والوقاية من الأمراض الفيروسية بالتعاون مع واحدة من شركات التكنولوجيا الفائقة في ووشي.

والاختبار الآن قيد الإنتاج، وسيكون الإصدار الأول كافيا لإجراء تحليلات لنحو 4 آلاف شخص يوميًا. وتستخدم الدفعة الأولى من الاختبارات في مقاطعة هوبي، الأكثر تعرضا لفيروس كورونا.

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، مشيرة إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 213 شخصا.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، في بيان: "بحلول نهاية يوم 30 كانون الثاني/يناير، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في جميع أنحاء البلاد".

وأشارت لجنة الصحة الوطنية إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 213 شخصا، و171 تعافوا بالفعل من الفيروس وخرجوا من المستشفيات بعد تلقى العلاج.

وقال البيان إنه تم تسجيل 1982 حالة إصابة جديدة يوم أمس الخميس.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، مساء الخميس، أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل حاليا حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا عالميا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المنظمة ما تزال تؤمن بقدرة الصين على وقف تفشي المرض.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وقررت عدة دول تعليق الرحلات القادمة من الصين والمتوجهة إليها على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد.