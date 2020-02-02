5 وصفات طبيعية سهلة للإقلاع عن إدمان السكر

يصف الأطباء حرص الكثير من الناس على تناول السكر، ووضعه في طعامه، بأنه نوع من أنواع "الإدمان"، لا يختلف عن أنواع الإدمان الأخرى بدءا من التدخين وحتى المخدرات.

لذلك ينصح الأطباء والمراكز الطبية، دوما بضرورة الإقلاع عن التناول المفرط للسكر، أو كما يطلقون عليه "السم الأبيض"، أو التخلص منه تماما أو بصورة جزئية.

وتنصح جمعية القلب الأمريكية، بعدم تناول النساء أكثر من 25 غرامًا (6 ملاعق شاي أو 100 سعرة حرارية) من السكر يوميًا، فيما يجب ألا يأكل الرجال أكثر من 36 غراما (9 ملعقة شاي ، 150 سعرة حرارية) يوميًا.

ونشر مركز "كليفلاند كلينك"، ما وصفه بالحلول الخمسة السحرية، التي تقدمها أخصائية التغذية، أنا تايلور، التي تساعد على الإقلاع عن إدمان السكر.

وجاءت الوصفات الخمس على النحو التالي:

1- المشمش واللوز:

3 حبات من المشمش المجفف و12 حبة من اللوز في اليوم، يمكنهم أن يساعدوا جسم الإنسان على نسيان حاجته المفرطة إلى السكر، ومع تقليل تلك الجرعة تدريجيا يمكن التخلص من السكر الزائد في جسم الإنسان.

2- الزبادي والقرفة:

يمكن تناول ثلاثة أرباع كوب من الزبادي قليل الدسم المضاف إليها ملعقة من القرفة، التي تساعد مركباته على نسيان الحاجة إلى السكر.

3- زبدة الفول السوداني والتفاح:

ملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني مع تفاحة صغيرة تمنح الجسم ما يحتاجه من الدهون والسكريات والألياف، وتجعله غير قادر على تقبل طعم السكر العادي.

4- الجبن والتوت:

نص كوب من الجبن القريش الفلاحي قليل الدسم وكوب من التوت الطازج أو المجمد، يعملان على تعديل مستشعرات التذوق لدى جسم الإنسان بحيث لا يمكنه استساغة طعم السكر فيما بعد.

Kick your sugar addiction with these 5 delicious snacks! https://t.co/5C2SpI6Rru — Cleveland Clinic (@ClevelandClinic) June 17, 2018

​5- الحمص والخضار:

ربع كوب من الحمص المطحون مع كوب من الخضار الطازج (الجزر مثلا)، تمنح الجسم من يحتاجه من السكر ولا يشعر الشخص برغبة في تناول السكريات.

ملحوظة:

من الممكن الجمع بين اثنين أو ثلاثة من تلك الطرق، للتخلص بصورة نهائية من تناول السكر، مع تناول الكثير من الماء للحفاظ على تدفق الطاقة في جسم الإنسان.