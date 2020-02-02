دراسة تربط بين ركوب الدراجة الهوائية وطول العمر

أشارت دراسة أجراها علماء في جامعة أوتاغو النيوزيلندية، أن ركوب الدراجات الهوائية بانتظام يقلل من مخاطر الموت المبكر.

وطبق العلماء الدراسة على 80% من سكان نيوزلندا، على مدى 15 عاما، حيث تم رصد الأشخاص القادرين على المعمل والذين يستخدمون دراجاتهم الهوائية ومقارنتهم مع أقرانهم.

وأظهرت الدراسة نتائج مثيرة حيث إن معدل الوفيات بين مستخدمي الدراجات الهوائية انخفض بنسبة 13%، بالمقارنة بالأشخاص الذين يستخدمون وسائط النقل العامة.

وبحسب، كيرولاين شو، كبير الباحثين في جامعة أوتاغو، فإن هذه النتيجة هي بسبب النشاط الجسدي المعتدل، مشيرا إلى أن الذهاب إلى العمل والعودة سيرا على الأقدام أفضل بديل عن الدراجة الهوائية، بحسب موقع "عاجل".