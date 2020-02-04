هل يؤثر صوت المنبه على الاستيقاظ والحالة المزاجية

توصل علماء إلى أن صوت المنبه يلعب دورا في الاستيقاظ والشعور بالنشاط، وبينوا كيفية تأثيره على المزاج وعلى الدماغ البشري.

وجد علماء من جامعة ملبورن الملكية للتكنولوجيا في أستراليا، بأن الشخص النائم يستيقظ بشكل أسرع وبمزيد من البهجة على صوت منبه لحني.

أجرى العلماء تجربة علمية على 50 شخصا، قاموا فيها بدراسة حالة النعاس واليقظة وعدد من الأحاسيس الأخرى، بعد الاستيقاظ على عدد من الأصوات المنبهة والموسيقى.

وأظهرت نتائج الدراسة بأن حجم إشارة التنبيه ونوع الإشارة الموسيقية يؤثران بشكل كبير على نوعية الاستيقاظ والحالة المزاجية، بحسب مانقل موقع Plos One.

هذا وصرح الأستاذ المساعد أدريان داير، المشرف على الدراسة بأن الإشارات الحادة او صوت المنبه العادي يساهم في عملية الاستيقاظ إلا أنه يؤثر سلبا على الحالة المزاجية للشخص بعد الاستيقاظ.

في الوقت الذي توصل فيه الباحثون إلى أن استخدام مقطع موسيقي بلحن متكرر يساعد بشكل أفضل على الاستيقاظ مع حالة مزاجية أفضل.

هذا ويسعى الباحثون للحصول على نوعية محددة من الإشارات الصوتية التي يمكن استخدامها في المنبه والتي ستوفر أفضل حالة من الاستيقاظ بالإضافة للراحة المزاجية.