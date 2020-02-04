هيئة حماية المستهلك تعدد طرق الوقاية من السرطان

قدمت هئية حماية المستهلك الروسية "روس بوترب نادزو" نصائح بشأن كيفية تجنب مرض السرطان؛ نشرتها على موقعها على الإنترنت اليوم، 4 فبراير/ شباط، وقد تم توقيتها لتتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة السرطان.

ووفقا للخبراء، يرتبط 30 ٪ من جميع حالات السرطان بالوجبات الغذائية غير الصحية، وعدم كفاية النشاط البدني، والتبغ والكحول.

أحد التدابير لمنع حدوث السرطان، مراعاة نمط صحي. يجب أن تأكل الكمية المثالية من الخضروات والفواكه، واستبدل اللحوم في النظام الغذائي بالأسماك، والنوم بشكل منتظم، والتخلي عن العادات السيئة، وممارسة التمارين. وأشارت الهئية إلى أن الاستهلاك المفرط للحوم الحمراء والنقانق والبيتزا يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

ويجب التطعيم ضد الفيروسات المعدلة وراثيًا التي تدمر الجزيئات الفيروسية.

وقالت الهيئة: "إذا لم يتمكن الفيروس من إصابة الإنسان، فلن يتمكن من إثارة السرطان. لذلك، لا ينبغي إهمال اللقاحات ضد الفيروسات القادرة على التسبب في السرطان".

من الضروري أيضًا إجراء فحوصات بانتظام. من السهل علاج السرطان في المراحل الأولى، ولكن يمكن أن يصبح قاتلا في حال عدم اكتشافه في الوقت المناسب.

وأوضحت الهيئة من أين يأتي السرطان. يتشكل ورم خبيث نتيجة لتحول الخلايا الطبيعية إلى خلايا سرطانية خلال عملية متعددة المراحل. هذه التغييرات ناتجة عن عوامل وراثية بشرية وعوامل خارجية مثل الأشعة فوق البنفسجية والإشعاعات المؤينة، والمواد الكيميائية المسببة للسرطان، والمواد البيولوجية المسببة للسرطان، (الالتهابات التي تسببها بعض الفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات).