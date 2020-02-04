"تويتر" تعترف بثغرة خطيرة تكشف رقم هاتفك

اعترفت منصة التدوين المصغر "تويتر" بوجود ثغرة "خطيرة" في تطبيقها عبر نظام تشغيل "أندرويد"، التي يمكنها أن تكشف عن رقم هاتفك.

ونقل موقع "إنغادجيت" عن "تويتر" قولها إنه يوجد ثغرة في ميزة "مطابقة الجهات الفاعلة"، التي يمكن أن يستغلها البعض في اكتشاف أرقام هواتف المستخدمين، ومعرفة عدد كبير من معلوماتهم الشخصية.

وكان الباحث الأمني إبراهيم باليتش، قد لفت النظر إلى تلك الثغرة في ديسمبر/ كانون الأول 2019، وأشار إلى أن تلك الثغرة سمحت بتسريب 17 مليون رقم هاتف لمستخدمين وكافة معلوماتهم الشخصية، عبر تويتر

وتعمل تلك الميزة عبر تويتر، على إمكانية بحث المستخدم عن جهات الاتصال باستخدم أرقام هواتفهم، إلا أن تلك الميزة يظهر فيها "ثغرة" يمكنها مطابقة عدد هائل من الأرقام مع الحسابات، يتجاوز الاستخدام المقصود للميزة.

وقالت "تويتر" إنها رصدت حالات استغلال من الحسابات المزيفة لتلك الميزة، من أجل السيطرة على حسابات عدد من المشاهير، ومعرفة كافة المعلومات الشخصية عن الحسابات الأصلية.

وأوضحت أن معظم الهجمات كانت قادمة من 3 دول فقط، استنادا إلى عناوين IP، الخاصة بهم.

وأشارت إلى أن الدول الثلاث هي: "إيران وإسرائيل وماليزيا".

We recently discovered an issue that allowed bad actors to match a specific phone number with the corresponding accounts on Twitter. We quickly corrected this issue and are sorry this happened. You can learn more about our investigation here: https://t.co/Z6Q4geQ8jo — Twitter Support (@TwitterSupport) February 3, 2020

​وطالبت إدارة "تويتر" المستخدمين بضرورة تغيير كلمات المرور الخاصة بهم، وحرصهم على مزامنة حساباتهم بأكثر من طريقة لضمان عدم اختراقها.