العلماء يحددون أجمل رجل في العالم

أصبح الممثل الإنجليزي روبرت باتينسون أكثر الرجال وسامة في العالم بحسب المبدأ اليوناني القديم المتمثل في النسبة الذهبية.

ووفقا لأحدث تقنيات رسم الخرائط المحوسبة التي ابتكرها جراح التجميل جوليان دي سيلفا، حصل روبرت باتينسون البالغ من العمر 33 عاما على معدل 92.15 في المئة حسب الصيغة الرياضية.

Robert Pattinson is the world's most handsome man, according to science https://t.co/DIy6V2YdXB — Daily Mail Femail (@Femail) February 4, 2020

واحتل الممثل هنري كافيل نجم مسلسل "ويتشر" المرتبة الثانية وتبعه الممثل برادلي كوبر أما الممثل براد بيت فقد حصل على المرتبة الرابعة.

وتراجع الممثل جورج كلوني إلى المرتبة الخامسة بعدما كان يحتل المرتبة الأولى بسبب تغير في تناسق الوجه إثر التقدم في العمر.

وحصل اللاعب ديفيد بيكهام على المرتبة السابعة بمعدل 88.96 في المئة وهو يملك نسبة شبه مثالية في حجم أنفه وشفتيه.

في سياق متصل، كشف دي سيلفا في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019، أن وجه العارضة بيلا حديد هو الأقرب إلى المثالي.