"سامسونغ" تفاجئ العالم باختراع "نونا سيل" الاستثنائي في هاتف "غلاكسي إس 20 ألترا"

فاجأت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية العالم بالكشف عن اختراع جديد كليا واستثنائي بصورة كبيرة في هاتفها المرتقب "غلاكسي إس 20 ألترا".

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن الاختراع الجديد الذي جهزته "سامسونغ" عبارة عن تقنية كاميرا اسمها "نونا سيل".

وستدعم براءة الاختراع الجديد تقنية الكاميرا التي ستصل دقة تصويرها لنحو 108 ميغابيكسل، وستتماشى مع الكاميرات الرباعية التي تجهزها " سامسونغ ".

ومن المقرر أن تعمل تلك التقنية لتفادي تضارب عدد الكاميرات، حيث ستعمل على تجميع تلك الكاميرات كلها بدقة كاميرا واحدة فائقة الدقة والجودة بصورة استثنائية.

كما ستدعم "نونا سيل" أيضا إمكانية تكبير وتصغير الصورة بأكثر من 100 ضعف، وبمدى بصري 10 أضعاف، من دون التأثير على جودة الصورة.

وستتراوح دقة مستشعرات تكبير الصورة في هاتف "غلاكسي إس 20 ألترا" ما بين 48 أو 64 ميغابيكسل تقريبا.

كما ستعمل التقنية الجديدة من هاتف سامسونغ على تصوير مشاهد بتفاصيل مذهلة وألوان واقعية بصورة غير مسبوقة، وبفضل مستشعر ToF الذي يسمح بتصوير لقطات ثلاثية الأبعاد.

Galaxy S20 Ultra camera comes with Samsung Nonacell technology. It's an advanced version of Tetracell technology (Quad Bayer) and merges 9 pixels into 1 pixel for better low-light photography.https://t.co/TjR4qbxUGX pic.twitter.com/Dp61zmgGq5 — LetsGoDigital - Mark Peters (@letsgodigitalNL) February 6, 2020

​ومن المقرر أن يتم إطلاق هاتف "غلاكسي إس 20" و"غلاكسي إس 20 ألترا" في احتفال عالمي يوم 11 فبراير/شباط.