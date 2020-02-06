كورونا يغيب الطبيب الذي "دق ناقوس الخطر"... صور وفيديو

أعلنت منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، عن وفاة الطبيب الصيني الذي "دق ناقوس الخطر" وحذر من كورونا قبل انتشاره بشكل كبير.

وتوفي اليوم، الطبيب لي وين ليانغ (34 عاما)، والذي عمل كطبيب عيون في مستشفى ووهان المركزي، متأثرا بإصابته بالفيروس القاتل الذي كان أول المحذرين منه.

وبحسب "فوكس نيوز" فقد شارك الطبيب مخاوفه عبر دردشة خاصة مع الأطباء في المشفى وخريجي كلية الطب في شهر ديسمبر/كانون الاول الماضي، بعد أن أظهر عدة مرضى أعراض مشابهة لمرض السارس.

وبعد فترة وجيزة، بدأت تظهر عليه علامات الإصابة من السعال، والحمى ودخل المستشفى بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني، وتبين أنه مصاب بالفيروس.

BREAKING:



This is Li Wenliang.



After analyzing early medical reports, he began to warn that the Coronavirus would become a pandemic. Chinese police accused him of fear-mongering and forced him to sign a confession.



He just died in hospital, after contracting the virus. pic.twitter.com/5fjsqcgOH3 — Muhammad Lila (@MuhammadLila) February 6, 2020

بدأت أخبار وفاته بالانتشار اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية في 6 فبراير / شباط، ليكون الفيروس الخطير قد اختطف الطبيب الذي دق ناقوس الخطر.

UPDATE: Various media outlets in China have reported on Feb 6 that Li Wenliang has died of coronavirus pic.twitter.com/E6sbJzVbTO — NowThis (@nowthisnews) February 6, 2020

وكشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن دعمها لاختبارات في 7000 مختبر حول العالم بهدف التصدي لانتشار فيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في الصين وأصاب عشرات الآلاف وأودى بحياة المئات.

وأكدت المنظمة، في مؤتمر صحفي، أنه من المبكر الإعلان عن بلوغ وتيرة تفشي الفيروس إلى الذروة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أمس الأربعاء كان أول يوم ينخفض فيه عدد الإصابات الجديدة في الصين.

وأكدت سُلطات الصحة الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا، داخل البلاد، اليوم الخميس، إلى 563 والمصابين إلى 28018 ألف حالة.