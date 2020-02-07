العلماء يسجلون إشارة غامضة من الفضاء

حتى الآن، لا يعرف العلماء سبب حدوث الرشقات المتكررة، ولكن تم العثور على تشابه مع نشاط المغناطيسات - نوع من النجوم النيوترونية مع مجال مغناطيسي قوي للغاية.

رصد علماء الفلك في جامعة سوينبرن للتكنولوجيا في أستراليا رشقات راديو متكررة غامضة وغير ملحوظة تقريبا FRB 171019.

وفقًا لموقعScience Alert ، فقد بحث العلماء عن علامات التكرار في 20 FRB (رشقات الراديو السريعة) باستخدام مجمع التلسكوبات الراديويةASKAP Australian Square Kilometer Array Pathfinder ، وقضوا حوالي 12 ألف ساعة. نظرًا لعدم نجاح البحث، بدأ الباحثون في مراقبة FRB 171019 باستخدام التلسكوب الراديوي Green Bank في الولايات المتحدة والتلسكوب اللاسلكي Observatory في أستراليا.

أظهرت المعلومات التي تلقاها Green Bank إشارتين ضعيفتين. يشير هذا إلى أن الرشقات الراديوية المتكررة تحدث أكثر مما كان يعتقد سابقًا، وأن العديد من الرشقات الفردية مرتبطة بها بالفعل، فقط إشاراتها تقع خارج نطاق الكشف لهذه الأدوات. الإشارات المخفية FRB 171019 أضعف 590 مرة من الرشقة التي سجلها ASKAP.

حتى الآن، لا يعرف العلماء السبب في حدوث الرشقات المتكررة، ولكن تم العثور على تشابه مع نشاط المغناطيسات - نوع من النجوم النيوترونية مع مجال مغناطيسي قوي للغاية. ويعتقد الباحثون أن نتائج العمل ستساعد في شرح ظاهرة الرشقات الراديوية السريعة.

تدوم مدة النبضة الراديوية السريعة عدة مللي ثانية ويرافقها إطلاق كمية كبيرة من الطاقة – مثل الطاقة التي تنبعث من الشمس في عشرات الآلاف من السنين.