تعمد "آبل" إبطاء هواتف "آيفون" يغرمها 27 مليون دولار

فرضت هيئة المنافسة والاحتيال الفرنسية، غرامة على شركة "آبل" الأمريكية تقدر بـ 27 مليون دولار أمريكي، بسبب تعمدها إبطاء هواتف "آيفون" القديمة.

وقالت الهيئة الفرنسية، وفقا لما نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إن شركة "آبل" ينبغي أن تدفع غرامة تقدر بـ 25 مليون يورو أي ما يوازي 27.3 مليون دولار أمريكي، بسبب إبطائها هواتف "آيفون" القديمة.

وأوضحت الهيئة أن الشركة الأمريكية تتعمد دفع بطارية الهواتف للإبطاء وكذلك المعالج، لإجبار مستخدمي هواتف "آيفون" على الترقية إلى إصدارات أحدث قبل الحاجة إليها.

وأقرت "آبل"، في وقت سابق، بذلك الأمر، كما أعلنت عن رضوخها إلى الحكم ونيتها دفع الغرامة المذكورة.

ولكنها قالت إن نيتها لم تكن تعمد الإبطاء، إنما كان حث الناس على تجربة الإصدارات الأحدث من "آيفون"، وتقليل الطلب على المعالجات الخاصة بالهواتف القديمة، حتى لا تعرض بطاريات تلك الهواتف إلى الخطر.

وقررت "آبل"، في وقت سابق، تبديل بطاريات 11 مليون هاتف "آيفون" مقابل 29 دولار أمريكي فقط، من أجل تعويض مستخدميها عن العيب المتمثل في تعمد إبطاء الهواتف.

ولكن الهيئة الفرنسية أشارت إلى أن "آبل" لم تعترف بتلك الإجراءات إلا في أوائل 2018، بعدما ضغطت التقارير الدولية عليها وفضحت إجراءاتها المعيبة.