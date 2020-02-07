سر اختراع أدوات المائدة ومنع تناول الطعام باليدين

من المؤكد أن تناول الطعام بواسطة اليدين يضيف لذة استثنائية، إلا أن دراسة جديدة حذرت من القيام بهذا لأسباب صحية.

وإذا كنت تعتقد أن السبب هو الخوف من التلوث والجراثيم، فإن هذا جزء من الحقيقة، أما الجزء الآخر فيكشف أن الاستمرار في هذه العادة يسبب البدانة وزيادة الوزن، إذ أنها تشجع على تناول المزيد من الطعام، بحسب دراسة جديدة، نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويشرح العلماء في دراستهم، المنشورة في دورية "ريتيلينغ"، أن تناول الطعام باليدين، يعزز المفاهيم الحسية للدماغ، وهذا يعني أنه حتى قبل وصول الطعام إلى الفم، فإن لمسه يجعل الدماغ يعتقد أنه ألذ وأكثر إرضاء مما لو كان باستخدام أدوات المائدة.

ولكن لفت معدو الدراسة إلى أن هذه التأثيرات تصيب أكثر الأشخاص الذين يفرضون نظاما غذائيا صارما على أنفسهم، عكس الذين اعتادوا أن يتناولوا ما يحبون من أصناف الطعام، إذ هم لا يجدونه ألذ إذا أمسكوه بأيديهم.

Eating food with your HANDS makes it taste better – but it could also lead to weight gain https://t.co/vsBdGlUaZ4 pic.twitter.com/tbsOfE8Qkt — Gossipieh (@gossipieh) February 6, 2020

وتقول المعدّة الرئيسية للدراسة، البروفيسور أدريانا مادزاروف، إنه بعد إجراء 3 اختبارات مختلفة، فقد توصلت إلى أن "الأشخاص الذين يتحكمون بانتظام في استهلاكهم للأغذية، فإن لمسهم المباشر للطعام يؤدي إلى استجابة حسية معززة، مما يجعل الطعام أكثر رغبة وجاذبية بالنسبة لهم".

وفي سياق متصل، كشف بحث كندي سابق، كان يبحث في السبب وراء تناول الأشخاص للوجبات الخفيفة، أن الأشخاص الذين يعانون من الإفراط في تناول الوجبات السريعة، قد يعانون من هفوات في جزء من الدماغ مسؤول عن ضبط النفس.

وأوضح الباحثون الكنديون أن التأثير على جزء موجود في المخ، متورط في قوة الإرادة، والمعروف باسم "قشرة الفص الجبهي الظهري الأمامي"، يؤدي إلى قيام الناس بالإبلاغ عن المزيد من رغبتهم الشديدة في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.