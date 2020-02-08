أطباء يحذرون من عواقب تناول الفياغرا

وصل أطباء عيادة دونياجاز في تركيا إلى استنتاج مفاده أنه يمكن أن يؤدي تعاطي الفياغرا إلى عمى الألوان.

فحص الأطباء 17 رجلاً اشتكوا من الحساسية الشديدة للضوء، وعدم وضوح الرؤية، وعلامات العمى اللوني، لم يعانوا منها من قبل. وكان لدى جميع المرضى حدقة متسعة بشكل غير طبيعي.

اتضح أن هؤلاء الرجال في وقت سابق لأول مرة في حياتهم تناولوا الفياغرا، كجرعة كبيرة، حسب موقع Mail Online.

يقول الأطباء إن أجسام بعض الرجال، لا تستطيع تحليل مكونات الدواء التي تسبب مشاكل في الرؤية. وفي الوقت نفسة، فإن الدواء آمن لمعظم الرجال.

دعا الأطباء إلى عدم تناول جرعات كبيرة من الفياغرا. واختفى ضعف البصر لدى المرضى بعد 21 يومًا.

في عام 2018، وجد العلماء أن الفياغرا مع أحد لقاحات الإنفلونزا تحارب بنجاح انتقال الخلايا السرطانية من عضو لآخر. ثم قال متخصصون من كندا إن هذا المزيج يمكن أن يكون أداة ستساعد في حل مشاكل المناعة التي تحدث بعد إزالة الأورام.