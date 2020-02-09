المنتج الرئيسي المساهم في تطور السرطان

أعلن طبيب الأورام أندريه بيليف في مقابلة مع قناة "زفيزدا" أن الاستهلاك المفرط للحم الأحمر الذي تم علاجه كيميائيًا يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

وقال الطبيب: "القهوة والشوكولاتة، بالطبع، يمكن أن تسبب حالات مرضية أخرى، لكنها ليست مرتبطة في المقام الأول بحدوث السرطان. الاستهلاك المفرط للحوم الحمراء واللحوم المصنعة كيميائيا، وانخفاض في كمية الألياف في النظام الغذائي ، من العادات الغذائية التي أثبتت أنها سبب السرطان".

ووفقا له، الكحول يساهم بشكل غير مباشر في ظهور أمراض الأورام الخبيثة.

بالإضافة إلى ذلك، أوصى بيليف تجنب تناول الطعام الساخن للغاية.