مقطع فيديو مسرب يكشف معلومات مذهلة عن هاتف "سامسونغ" الجديد القابل للطي

كشف مقطع فيديو مسرب معلومات جديدة مذهلة عن هاتف شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية المرتقب القابل للطي.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، الشكل الحقيقي والكامل لهاتف "سامسونغ" المرتقب "غلاكسي زد فليب" القابل للطي.

وأشار التقرير إلى أن الجهاز الجديد، تم التقاط صوره، خلال عملية نقله إلى شركة "أيه تي آند تي" الأمريكية المسؤولة عن عملية تشغيله في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويظهر من المقطع المسرب، كيف أن هاتف "غلاكسي زد فليب" القابل للطي يشبه وضعية "الصدفة" خلال عملية طيه.

كما يظهر أنه يمكن استخدام وتشغيل الهاتف الذكي أثناء عملية طيه.

كما سيأتي هاتف "غلاكسي زد فليب"، وفقا للمقطع بمعالج من نوع "سنابدراغون 855 بلس" وبشاشة لمسية بقياس 6.7 بدقة استثنائية تبلغ 2636×1080 بيكسل.

كما ستبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي "رام" لهاتف سامسونغ المرتقب نحو 8 غيغابايت وسعة التخزين الداخلية 256 غيغابايت.

Samsung Galaxy Z Flip - First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020

​وسيمكن تشغيل الشاشة القابل للطي اثناء عملية الطي، وفي حالة الطي الكامل، سيظهر شاشة لمسية صغيرة بقياس 1 بوصة.

كما سيتم دعم الهاتف بكاميرا خلفية وكاميرا أمامية ذات ثقب وحيد، لم يتم ذكر مدى دقة التصوير الخاصة بكليهما.

ومن المقرر أن يتم إطلاق هاتف "غلاكسي زد فليب" رسميا في الأسواق في احتفالية كبرى يوم 11 فبراير/شباط الجاري.