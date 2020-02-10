صحف بريطانية تنشر أكاذيب حول السبات الشمسي

ذكر موقع "climatefeedback" أن المقال الذي نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية حول دخول الشمس في ظاهرة غريبة تحدث كل 400 عام مرة تسمى بالسبات الشمسي، يحتوي على مفاهيم علمية غير دقيقة يصعب فهمها على القارئ.

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية قد نشرت مؤخرا أن الشمس ستدخل في ظاهرة غريبة تحدث كل 400 عام مرة تسمى بالسبات الشمسي، يتوقع فيها العلماء أن تؤثر على كوكب الأرض وأن تسبب موجات الصقيع ونقص الغذاء.

كما وذكرت الصحيفة البريطانية الشهيرة أن الأرض قد تواجه طقساً شديد البرودة وعواصف ثلجية حادة على مدى الثلاثة عقود المقبلة، حيث تكون الطاقة الشمسية في أدنى مستوياتها بسبب دخولها "سباتا" طبيعيا ودوريا يتكرر كل 11 عام مرة.

يبدو أن مقال "ذا صن" هذا جاء من تفسير لبيان صحفي أصدرته ناسا في يونيو 2019 حول دراسة على دورة الـ"11 عاما" المستمرة في النشاط الشمسي، وجاء في البيان الصحفي: "تشير التوقعات الخاصة بالدورة الشمسية القادمة إلى أنها ستكون الأضعف خلال المائة عام الماضية، المقاسة من حيث عدد البقع الشمسية، وهو مقياس قياسي لمستوى النشاط الشمسي ويمكن أن يكون أقل بنسبة 30 إلى 50 ٪ من الحالة العامة".

وأكد الموقع "climatefeedback" أن المعلومات التي نشرتها الصحيفة البريطانية غير دقيقة من الناحية العلمية، فبيان ناسا كان يوضح أن النقطة الشمسية التي تنتهي عندها الدورة الشمسية وتبدأ دورة جديدة، هي بالفعل ستكون في 2020، وسيكون النشاط الشمسي ضعيف نسبيا، ولكن ذلك لن يؤثر بالشكل الكارثي الجليدي الذي وصفته صحيفة "ذا صن".

Unfortunately that doesn't seem to be the case, although you're right that it would have bought us more timehttps://t.co/3zxV1Mkyez — a handful of dust (@CohorsBatavorum) February 7, 2020

​والأهم من ذلك، أن أحدث تنبؤات حول دورة الطاقة الشمسية جاءت من مركز التنبؤ بالطقس التابع لوكالة نوا، وتشير إلى أن دورة الطاقة الشمسية القادمة رقم 25 "ستكون متوسطة الشدة ومماثلة للدورة 24"، وهي الدورة الشمسية المنتهية في 2020.

وفي هذا السياق أكد ماثيو أوينز، عالم الطاقة الشمسية والأستاذ بجامعة ريدنغ أن الآثار الناتجة عن الأنشطة البشرية، مثل إطلاق ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، تؤدي إلى تعويض الانخفاض الطفيف في طاقة الشمسية المرتبط بالسبات الشمسي بشكل كبير، وبالتالي سيكون هناك تأثير ملحوظ على المناخ العالمي.