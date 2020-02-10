عالمة بريطانية تؤكد وجود مخلوقات على سطح قمر كوكب المشتري

صرحت مونيكا غرادي أستاذة علوم الكواكب والفضاء بجامعة ليفربول هوب أنه من شبه المؤكد لديها، أن يكون قمر كوكب المشتري، المعروف باسم "أوروبا"، موطناً لمخلوقات فضائية، تشبه "الأخطبوط" بالشكل.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن غرادي تشير إلى أن البحار الجليدية تحت سطح قمر "أوروبا" تعد موقعاً ممتازاً للعثور على كائنات تتمتع بمستوى ذكاء مماثل للحيوانات البحرية.

قالت غرادي: "عند الحديث عن احتمالات الحياة خارج الأرض فمن شبه المؤكد أن هناك حياة تحت الجليد في قمر أوروبا".

A British space scientist says it is 'almost a racing certain' that Jupiter's moon Europa is home to alien life, but believes they are 'octopus' like creatures...https://t.co/DRe7ygPDQh pic.twitter.com/sEh2J26TGE — Dennis Chighisola (@CoachChic) February 9, 2020

و​أضافت: "في مكان آخر، إذا كانت هناك حياة على المريخ، فستكون تحت سطح الكوكب، لأنك تكون محمياً من أشعة الشمس في هذا المكان، وهذا يعني أن ثمة احتمال لوجود بقايا جليد في فتحات الصخور، ويمكن أن تكون مصدراً للمياه، فإذا كان ثمة حياة على المريخ فمن المحتمل أن تكون صغيرة جداً مثل البكتيريا، لكنني أعتقد أن لدينا فرصة أفضل للعثور على أشكال حياة أعلى قليلاً في قمر أوروبا، ربما تتشابه في مستوى ذكائها مع الأخطبوط".

ويذكر أن هناك ثلاث مهمات منفصلة تتوجه إلى الفضاء هذا العام للبحث عن علامات الحياة، إحداها هي مهمة "ExoMars 2020"، التي بدأت في يوليو/تموز عام 2019، بالتعاون بين وكالة الفضاء الأوروبية "ESA" ووكالة الفضاء الروسية "Roscosmos".