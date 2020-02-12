دراسة: الآباء والأجداد يتسببون في تسمم أكثر من نصف الأطفال حول العالم

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن أكثر من نصف الأطفال حول العالم الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات تسمموا عن طريق أقراص أو أدوية أو وصفات طبيعة أخذوها بناء على نصيحة من الآباء أو الأجداد، أو بعد حصولهم على الأدوية عن طريق الخطأ بعد إزالة بالغين عبوات الأمان الخاصة بالأطفال، تؤدي إلى إصابتهم بالتسمم.
وحذرت الدراسة أن الأزمة الأكبر أن البالغين لا يلتفتون إلى عبوات الأمان الخاصة بالأطفال، ويتركون أمامهم أدوية تشكل خطورة عليهم مثل أدوية علاج مرض السكري أو أمراض القلب.
mrslac2017 Parents, grandparents to blame for half of child poisonings, study says https://t.co/5QNrzVXXMG via @mrslac124 #tcp #socialmedia pic.twitter.com/SThwXOegbC— Lady TA Carter (@MrsLac124) February 12, 2020
وأجريت تلك الدراسة بالتشارك بين مركز السيطرة على الأمراض مع كلية الطب بجامعة إيموري في أتلانتا ومركز السموم في جورجيا لإجراء التحليل.
وقال مؤلف الدراسة، دانييل بودنيتز، الباحث في قسم تعزيز جودة للرعاية الصحية في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "تشير هذه البيانات إلى أنه قد حان الوقت للتركيز بشكل أكبر على تشجيع البالغين على الاحتفاظ بالأدوية في حاويات تحتوي على ميزات مقاومة للأطفال".
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